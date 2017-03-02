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Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru

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Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru
Karabük Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Sınav Koordinatörü Prof.

Karabük Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ali Güneş, 12 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili öğrencilerin uyması gereken kurallar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Güneş, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın 12 Mart 2017 Pazar günü tek oturumda yapılacağını hatırlatarak, "Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecektir. Sınav, ilimizde yaklaşık 10 bin adayın katılımıyla geçekleşecektir. Adayların sınava girebilmeleri için 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi, nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) veya süresi geçerli pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Diğer belge ve kartlar ile kesinlikle sınava girilmeyecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemelidir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Önemli nokta ise, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. İlimizde sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diler, söz konusu uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatırım" dedi.

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