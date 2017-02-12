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Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar

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Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar
İlki 2015'te yapılan ve bu yıl 3.'sü düzenlenen Üniversiteye Yolculuk Projesi'nin 2. basamağı olan YGS" nin ilk prova deneme sınavı Karadeniz Teknik Üniversitesi...

İlki 2015'te yapılan ve bu yıl 3.'sü düzenlenen Üniversiteye Yolculuk Projesi'nin 2. basamağı olan YGS" nin ilk prova deneme sınavı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Merkez ve Fatih Eğitim Kampüslerinde yapıldı. Sınavda öğrencilere ÖSYM sınavlarının birebir tatbikatı yapılırken dışarıda bekleyen velilerde adeta aynı heyecanı yaşadılar.

YGS'nin ilk prova deneme sınavı soruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve KTÜ akademisyenlerinden oluşan 43 kişilik "Sınav Soru Hazırlama Komisyonları" tarafından yazıldı. Türkiye genelinde başka bir örneği olmayan ve ilk kez Trabzon'da düzenlenen sınava 690 idareci ve öğretmenin gözetiminde 10 bin 33 öğrenci katıldı. Çevre illerden öğrencilerin de katıldığı sınava 12. sınıfta okuyan ve mezun öğrenciler başvurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, sınav sayesinde öğrencilerin tecrübe kazandığını belirterek, "Üniversitemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje çerçevesinde bu yıl 3. sınavı gerçekleştiriyoruz. Trabzon il ve ilçeleri ile civar illerden gelen 10 bin öğrenci bu sınava giriyor. Tıp tıpa ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavlarından uygulanan model burada birebir uygulanıyor. Öğrenciler 1 ay sonra girecek oldukları sınavın eş değer formatıyla, kurallarıyla örtüşen bir sınavı girmiş oluyorlar. Dolayısıyla tecrübe kazanarak yaşanacak olumsuzluklardan da ortadan kaldırmış olacaklar. Önümüzdeki hafta bu sınavın tekrarı yapılacak. Geçen seneki uygulamalar ve onun değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan tablo ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavla yüzde 5'lik bir sapma gösterecek şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla soruların hazırlığı, ağırlık düzeyi, zorluk düzeyi kendi içerisindeki dağılımı ÖSYM'nin yaptığı sınavla yakın içerikte. İnşallah öğrencilerimize faydası olacaktır. Bu modelin Türkiye'ye yayınlaşmasıyla birlikte ülkemize faydalı olacaktır" dedi.

Öğrencilerin bazıları soruları kolay bulurken bazıları ise zorluğundan yakındı. Sınav sayesinde heyecanlarının biraz olsun azaldığını belirten öğrenciler sınavın kendilerine tecrübe kazandırdığını söylediler.

Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar

Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar

Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar

Ygs’ye Az Bir Zaman Kala Öğrenciler Gerçek Sınav Heyecanını Yaşadılar

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