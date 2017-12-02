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Yığılca Belediyesinden Okullara Destek

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Yığılca Belediyesinden Okullara Destek
DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediyesi tarafından Kırık Köyü İlkokuluna öğrencilerin okul bahçesinde oturmaları için bank ve 1 adet çöp konteyneri teslim...

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediyesi tarafından Kırık Köyü İlkokuluna öğrencilerin okul bahçesinde oturmaları için bank ve 1 adet çöp konteyneri teslim edildi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlerde gördüğü eksiklikleri yerine getiriyor. Belediye başkanın talimatı ile Kırık köyü ilkokuluna öğrencilerin okul bahçesinde oturmaları için bank ve çöp konteynırı gönderildi. Öğrenciler gelen bankta oturmak için birbirleriyle yarışırken Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e teşekkür ettiler.

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