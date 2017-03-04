Yığılca’da Eğitim Amaçlı Toplantı Düzenlendi

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde personelin, mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi,...

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde personelin, mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik eğitim amaçlı genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Ormancılık mevzuatının uygulamasına ilişkin iç işleyiş konularında verilen eğitim amaçlı toplantıda, orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılması hakkında yönetmelik uygulamaları, olağanüstü hasılat etası raporları ve 35 nolu tablo tanzimi detayları, damga ve üretim işlemlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar, yangın iş ve işlemlerinde personelin görevleri, makine ikmal konularında şoför ve operatörlerin görev ve sorumlulukları, İzin irtifak iş ve işlemlerinde Orman Muhafaza Memurlarının görevleri, mali iş ve işlemlerde uygulama yanlışlıkları, İşletme Müdürlüğünde ve şefliklerde tutulması gereken defterler, zamanlı cetveller, zabıt tanziminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, arama el koyma, infaz uygulamaları, İhale iş ve işlemlerinde teknik ve idari personelin görev ve sorumlulukları, ORKÖY iş ve işlemlerinde tespit ve uygulama sonrası kontroller ile protokol ve nezaket kuralları konularına değinildi.

Hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik eğitim amaçlı yapılan bu toplantının oldukça faydalı olduğunu ifade eden İşletme Müdürü Atilla Yılmaz bu tür eğitimlerin yıl içerisinde tekrarlanacağını belirtti.

Eğitime katılan personelin karşılık başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından toplantı sona erdi.