Yılanın Isırdığı Çocuk Hastanelik Oldu

Şanlıurfa'da tarlada incir toplarken yılanın ısırdığı çocuk hastanelik oldu.

Şanlıurfa'da tarlada incir toplarken yılanın ısırdığı çocuk hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada incir toplamaya giden 14 yaşındaki Müslüm Modanlar'ı yılan ısırdı. Yakınları tarafından özel araçla hastaneye getirilen çocuk, yolda ambulansa alınarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun ayağından ısırıldığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.