Yılbaşı Biletlerine Yoğun İlgi

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlenen biletler Antalya'da büyük ilgi görüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlenen biletler Antalya'da büyük ilgi görüyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa çıktı. 31 Aralık'ta gecesi yapılacak özel çekilişin biletleri ilk günden yoğun ilgi gördü. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılırken yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi ise 61 milyon lira olarak belirlendi.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet 500 bin lira, 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin liralık ikramiye verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Antalya'da 60 yıldır bilet sattığını belirten Sercan Çobanoğlu, "Ortalama 60 yıldır bu işi yapıyoruz. Ben 3'üncü kuşağım. Geçen sene 3 milyon çıkmıştı bizden. Biletlerin bugün piyasaya sürülmesine rağmen işler çok iyi ve talep çok. Çekilişe de 1 aylık süre var. Yakında biletlerimiz biter" dedi.

Geçtiğimiz sene yılbaşı çekilişinde tezgahlarından 15 milyon çıktığını söyleyen Erol İssi de, "Satışlar bugün başladı. İlk gün olmasına rağmen vatandaşlar biletlere tüketiyorlar. Geçen sene 15 milyon çıkmıştı bizden, bakalım bu sene ne çıkacak" diye konuştu.