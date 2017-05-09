Yılbaşı Gecesi Eğlence Kulübü Reina’da 39 Kişinin Hayatını Kaybettiği Silahlı Saldırıya İlişkin İddianame Düzenlenerek, Saldırgan Abdulkadir Masharipov’un 40 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Ve 2 Bin 370 Yıla Kadar Hapsi İstendi.

IHAAW135632-ASA/09-05-2017 - Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek,...

IHAAW135632-ASA/09-05-2017 - Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 370 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede aralarında saldırganın karısının da bulunduğu 4 şüphelinin 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 385 yıla kadar, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. 09.05.2017 13:56:32 TSI NNNN