IHAAW142819-ASA/11-02-2017 - Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Masharipov'un soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanması bekleniyor. 11.02.2017 14:28:19 TSI NNNN
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Yılbaşı Gecesi Ortaköy’de Bir Gece Kulübüne Düzenlenen Silahlı Saldırının Zanlısı Abdulkadir Masharipov Emniyetteki İşlemlerinin Tamamlanmasının Ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na Sevk Edildi. Masharipov’un Sor
IHAAW142819-ASA/11-02-2017 - Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov emniyetteki...
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