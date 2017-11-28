Yılbaşı Gecesi Sofraları Süsleyecekler

İstanbul'da yılbaşı gecesi sofraları süsleyecek bin 200 adet hindi, Edirne'de hasadı tamamlanan çeltik tavalarında kalan pirinç tanelerini yiyerek doğal...

İstanbul'da yılbaşı gecesi sofraları süsleyecek bin 200 adet hindi, Edirne'de hasadı tamamlanan çeltik tavalarında kalan pirinç tanelerini yiyerek doğal besleniyor.

Iğdır'dan Edirne'ye hindi çobanlığı yapmaya gelen Gültekin Çırıkka, bin 200 adet hindisine gözü gibi bakıyor. Havsa-Uzunköprü yolu üzerinde bir barınakta bakılan, gece gündüz doğayla iç içe olan bin 200 adet hindi, çeltik tavalarında hasattan geriye kalan pirinçlerle besleniyor. Bir günlükken Balıkesir'den aldıkları hindileri zor şartlarda bakan hindi çobanları, hindilerini kilo almaları için bir yıl boyunca, çeşitli doğal ürünlerle besliyor.

"Doğal ortamda besleniyorlar"

Bin 200 hindinin sahibi Olcay Çırıkka, hindilerini zor şartlarda yetiştirdiklerini belirterek, doğal beslenen hindilerinin yılbaşına 20 gün kala İstanbul hindi pazarlarında satılacağını söyledi.

Çırıkka'nın kardeşi Gültekin Çırıkka, Iğdır'dan Edirne'ye hindi çobanlığı yapmak için geldiğini belirterek, "Hindiler, yeşilde otluyorlar, doğal besleniyorlar. Çeltik tarlalarına geldik. Güzel yiyecekler olduğu için güzel besleniyorlar. Hindi beslemenin masrafı, zahmeti çok ama insanın sevdiği iş yapması güzel" şeklinde konuştu.

"Dünyaya bir daha gelsem aynı işi yapardım"

Şehirde yaşamanın zor olduğunu kaydeden Gültekin Çırıkka, "İşe giderken trafik var, hava kirliliği var. Burada hava güzel. Hindileri çayırlara salıyoruz. Güzel ve rahat bir iş. Zorlukları var tabi bir yerden sonra rahatlıkta geliyor. Dünyaya bir daha gelsem aynı işi yapardım. Hava ve yiyecek şartları Edirne'de hindi bakmaya daha uygun olduğu için burada bakıyoruz hindilerimizi. Pirinç taneleri biçilirken yere düşüyor. Biz de düşen pirinç tanelerini toplamaları için hindilerimizi buraya getiriyoruz" dedi.

Çırıkka, "Şu anda hindilerimiz 150 TL'ye kadar gidiyor. Yılbaşında fiyat farklı olur. Hindiler kilosuna göre satılıyor" diye konuştu.