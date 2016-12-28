  • BIST 76.793
  • Altın 129,866
  • Dolar 3,5314
  • Euro 3,6969
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Yılbaşı Menülerine Dikkat!

» »
Yılbaşı Menülerine Dikkat!
2017'yi sağlıklı geçirmek için yılbaşı günü beslenme alışkanlıklarına doğru bir yön vermek gerekiyor.

2017'yi sağlıklı geçirmek için yılbaşı günü beslenme alışkanlıklarına doğru bir yön vermek gerekiyor. Yılın son günü evde geçirilecekse yemeklerin hafif olmasına dikkat edilmesi, akşam yemeği dışarda yenecekse menülerin çok iyi incelenmesi ve yağ oranı düşük yiyeceklerin tercih edilmesi önem kazanıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, sağlıklı yılbaşı sofraları için önerilerde bulundu.

Gün boyu ara öğünlerde taze ve kuru meyve yiyebilirsiniz

Yılın son gününe dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerekir. Haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 5-7 tane zeytin, 1-2 dilim esmer ekmek, mevsim sebzeleri veya 1 su bardağı süt ya da yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 tam ceviz ve 1 porsiyon meyve ile hazırlanmış pratik bir kahvaltı tercih edilmelidir. Gün içerisinde kan şekerinin dengeli olması ve metabolizma hızınızın yavaşlamaması için ana öğünlerden 2,5-3 saat sonra ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünlerde; miktarına dikkat ederek taze meyve, kuru meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt veya ayran tüketilebilir. Öğle yemeği ise yılbaşı akşamı da düşünerek dengeli ve hafif olmalıdır. Az yağlı sebze yemeği, yoğurt, salata (yağsız) ve 1 dilim esmer ekmek tercih edilmelidir. Akşam yemeğinde daha çok yemek için tüm gün aç geçirilmemelidir.

Hafif ve besleyici gıdalar seçin

Yılbaşı günü akşam yemeği dışarda yenecekse menüler dikkatlice incelenip, sağlıklı tercihler yapılmalıdır. Ordövr tabağından mayonezsiz mezeler tercih edilmeli, ara sıcaklar es geçilip ana yemekle devam edilmelidir. Ana yemekte hindi eti iyi bir tercih olabilir. Hindi eti kırmızı et ve tavuğa göre daha yüksek protein içerir ve yağ oranı da daha düşüktür. Ancak sevmeyenler sebze, kırmızı et ya da beyaz et tercih edebilir. Etin yanında pirinç pilavı tüketilmemelidir. Ana yemeğin sonrasında miktarı fazla olmamak şartı ile meyve tatlısı veya taze meyve tercih edilebilir. Eğer akşam yemeği evde yenecekse, ana yemek için yine sağlıklı seçimler yapılmalıdır. Porsiyonlar küçük tutulmalı, her yiyeceğin tadına bakmak için mide zorlanmamalıdır.

Hastalıklardan uzak bir yıl için

Özellikle yılbaşı gecesi sıvı alımına da çok dikkat edilmelidir. Gün içinde kişi ihtiyacına göre ortalama 10-12 bardak su içmelidir. Yılbaşı gecesi alkol tüketiminden uzak durmak ya da tüketimi sınırlandırmak gerekmektedir. Bir gün değil, bir ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme ilke edinilmeli; obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • 3 Ocak Şiir Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Koto’dan Bilgilendirme Semineri28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Ankara Büyükşehir Belediyesinden Çiftçilere Meyve Fidanı Desteği28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Aşkale Belediye Başkanı Polat, Karla Mücadele Çalışmalarını Denetledi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Başkan Ahmet Misbah Demircan: “Çalışanlarımızın Varlığıyla Ayaktayız”28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Agd’den Mekke’nin Fethi Programına Davet28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33
  • Vali Elban’a Ziyaretler28 Aralık 2016 Çarşamba 09:28
  • Bayraklı Belediyesi Yeni Yılda Yeni Binada28 Aralık 2016 Çarşamba 09:28
  • Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri Ve Girişimcilerini, Yatırımcılar İle Buluşturdu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti