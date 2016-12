Yılbaşı Menülerine Dikkat!

2017'yi sağlıklı geçirmek için yılbaşı günü beslenme alışkanlıklarına doğru bir yön vermek gerekiyor.

2017'yi sağlıklı geçirmek için yılbaşı günü beslenme alışkanlıklarına doğru bir yön vermek gerekiyor. Yılın son günü evde geçirilecekse yemeklerin hafif olmasına dikkat edilmesi, akşam yemeği dışarda yenecekse menülerin çok iyi incelenmesi ve yağ oranı düşük yiyeceklerin tercih edilmesi önem kazanıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince, sağlıklı yılbaşı sofraları için önerilerde bulundu.

Gün boyu ara öğünlerde taze ve kuru meyve yiyebilirsiniz

Yılın son gününe dengeli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerekir. Haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 5-7 tane zeytin, 1-2 dilim esmer ekmek, mevsim sebzeleri veya 1 su bardağı süt ya da yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 tam ceviz ve 1 porsiyon meyve ile hazırlanmış pratik bir kahvaltı tercih edilmelidir. Gün içerisinde kan şekerinin dengeli olması ve metabolizma hızınızın yavaşlamaması için ana öğünlerden 2,5-3 saat sonra ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünlerde; miktarına dikkat ederek taze meyve, kuru meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt veya ayran tüketilebilir. Öğle yemeği ise yılbaşı akşamı da düşünerek dengeli ve hafif olmalıdır. Az yağlı sebze yemeği, yoğurt, salata (yağsız) ve 1 dilim esmer ekmek tercih edilmelidir. Akşam yemeğinde daha çok yemek için tüm gün aç geçirilmemelidir.

Hafif ve besleyici gıdalar seçin

Yılbaşı günü akşam yemeği dışarda yenecekse menüler dikkatlice incelenip, sağlıklı tercihler yapılmalıdır. Ordövr tabağından mayonezsiz mezeler tercih edilmeli, ara sıcaklar es geçilip ana yemekle devam edilmelidir. Ana yemekte hindi eti iyi bir tercih olabilir. Hindi eti kırmızı et ve tavuğa göre daha yüksek protein içerir ve yağ oranı da daha düşüktür. Ancak sevmeyenler sebze, kırmızı et ya da beyaz et tercih edebilir. Etin yanında pirinç pilavı tüketilmemelidir. Ana yemeğin sonrasında miktarı fazla olmamak şartı ile meyve tatlısı veya taze meyve tercih edilebilir. Eğer akşam yemeği evde yenecekse, ana yemek için yine sağlıklı seçimler yapılmalıdır. Porsiyonlar küçük tutulmalı, her yiyeceğin tadına bakmak için mide zorlanmamalıdır.

Hastalıklardan uzak bir yıl için

Özellikle yılbaşı gecesi sıvı alımına da çok dikkat edilmelidir. Gün içinde kişi ihtiyacına göre ortalama 10-12 bardak su içmelidir. Yılbaşı gecesi alkol tüketiminden uzak durmak ya da tüketimi sınırlandırmak gerekmektedir. Bir gün değil, bir ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme ilke edinilmeli; obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.