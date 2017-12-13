Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma ve Tekirdağ Kumbağ İlçe Jandarma ekipleri bir ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde E.O'ya (44) ait ev otomobilinde arama yaptı. Aramada, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlanan tamamı sahte bandrollü olduğu belirlenen, 300 adet bira, 680 adet şarap, 80 adet rakı, 400 adet enerji içeceği 65 adet viski ve 210 adet kapuşon ile bir adet av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Operasyon sonrası sahte içkilere en konulurken, olayın şüphelisi E.O gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.