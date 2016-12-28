  • BIST 76.793
  • Altın 129,866
  • Dolar 3,5314
  • Euro 3,6969
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Yılbaşında Sofraya Aç Oturmayın

» »
Yılbaşında Sofraya Aç Oturmayın
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, yılbaşı öncesi ve sonrasında beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Yılbaşı gecesinde yemek masasında...

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diyetisyeni Gözde Gence, yılbaşı öncesi ve sonrasında beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Yılbaşı gecesinde yemek masasında aç oturmayın" dedi.

Yılbaşı hazırlıkları başladı. Yılbaşını kutlayacak vatandaşlar planlarını yaparken, yeni yıla eğlenerek girmek istiyor. Özellikle yıl boyunca kadınlar, formlarını korumak için uğraşırken yeni yıla girerken yediklerine dikkat etmeyebiliyorlar. Sağlık açısından yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrası gün için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Gözde Gence, yılbaşı gece vatandaşların ara öğünlerle karınlarını doyurmalarını, gece yemek masasına aç oturmamalarını tavsiye etti.

Vatandaşların yılbaşı günü yemelerine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Gence, "Hafif bir kahvaltı ile öğlen yemeğinde ise sebze yemeği ile öğün yapabilirler. Ara öğün yapmaları akşam yemeğinde ağır yiyecekler tüketmemelerine neden olacaktır. Aç bir şekilde sofraya oturduğumuz zaman daha çok yemek tüketmemize, karbonhidratlı yiyeceklere yönelmemize neden oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım" dedi.

"Hindi, tavuk ya da balık tüketin"

Yılbaşı gecesinde özellikle kızartma türünden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Gence, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:

"Mezeler tüketirken de, mayonezsiz ve kızartmalardan uzak durabilirler. Salata mutlaka tüketmeliler. Alkol tüketecek olan vatandaşların ise sınırlamalarını istiyoruz. Özellikle atıştırmalar çok fazla oluyor. Onların yerine kuruyemiş ve kuru meyve tercih edebilirler. Tatlı yerine ise şerbetli tatlılar yerine, daha çok meyveli tatlılara tercih edilebilir. Tabakları tepeleme doldurmak yerine az az alıp gece boyu yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Yılbaşında vazgeçilmez yemek olan hindi eti, bizim sevdiğimiz bir besin. Hindi olmadığı sürece tavuk balık gibi yiyecekler ideal olacaktır."

"Yılbaşı sonrasında bol sıvı tüketin"

Yılbaşı sonrasında özellikle alkol kullananların bol sıvı tüketmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Gözde Gence, "Ertesi gün ise, olabildiğince hafif yiyeceklerle günü kurtarmak gerekiyor aslında. Hafif bir kahvaltı yapıp, öğlen yemeğinde sebze yemeğini yoğurtla destekleyebilirler. Meyve, sebze tüketimini arttırabilirler. Bunlar daha toparlayıcı olacaktır. Yılbaşının ertesi günü bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Alkolün vücuttan su atılmasını hızlandırdığı için biz de ihtiyaç duyulan sıvı miktarını sağlıklı bir şekilde vücuda almalıyız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev Yoğurdunun Faydaları Bitmiyor27 Aralık 2016 Salı 13:03
  • Dr. Kararmaz: “Kış Hastalıklarına Karşı Önleminizi Alın”27 Aralık 2016 Salı 13:03
  • Evde Yapılan Yoğurdun Faydaları Saymakla Bitmiyor27 Aralık 2016 Salı 12:25
  • Esogü’lü Hekimden "Bt Koroner Anjiyografi" Hakkında Bilgilendirme27 Aralık 2016 Salı 11:13
  • Ofisinde Mutfak Kurdu, Az Kalorili Yemek Yapmayı Öğretiyor27 Aralık 2016 Salı 10:58
  • Halsiz Ve Enerjinizin Bittiğini Hissediyorsanız Dikkat27 Aralık 2016 Salı 10:44
  • Ev Yoğurdunun 9 Faydası27 Aralık 2016 Salı 10:44
  • Beyin Ameliyatında ’Konuşa Konuşa’ Hayata Tutundu27 Aralık 2016 Salı 10:13
  • Obeziteden Kurtulmak Elinizde27 Aralık 2016 Salı 10:13
  • Tuvalet Pozisyonu İdrar Yolu İltihaplarını Önlüyor27 Aralık 2016 Salı 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti