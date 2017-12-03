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Yılda Bir Defa Görülen ’Süper Ay’ Bursa’da Büyüledi

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Yılda Bir Defa Görülen ’Süper Ay’ Bursa’da Büyüledi
Dünya'nın uydusu Ay'ın yerküreye en yakın mesafeye geldiği noktada "Süper Ay" olayı gözlemleniyor.

Yılda bir kez gerçekleşen "Süper Ay" Bursa'da görüntülendi.

Dünya'nın uydusu Ay'ın yerküreye en yakın mesafeye geldiği noktada "Süper Ay" olayı gözlemleniyor. Yılda sadece bir defa yaşanan bu olay Bursa'dan da izlendi. Havanın bulutlu olması ve Ay ile adeta dans etmesi kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Süper Ay dolunay şeklinde normalde 7 kat daha büyük ve yüzde 16 daha parlak gözlemlediği bu gecede gün doğumuna kadar seyredilebilecek.

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