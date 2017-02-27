Yıldırım-barzani Görüşmesi Sona Erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görüşmesi sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım ile Mesud Barzani'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.