YILDIRIM BEYAZIT YARI FİNALDE

Giresun’un Tirebolu İlçesinde düzenlenen yıldız kızlar hentbol grup müsabakalarında mücadele eden İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu rakiplerini mağlup ederek grubunu şampiyon tamamladı

YILDIZLAR FARKINI GÖSTERDİ

Samsun’da yapılan Okul Sporları yıldız kızlar Hentbol il birinciliği müsabakalarından başarı ile geçerek Türkiye Şampiyonası gruplarına kalan Samsun İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu yıldız kızlar Hentbol takımı Giresun’da organize edilen yıldız kızlar Hentbol grup müsabakalarında da farkını gösterdi. Malatya, Artvin, Rize ve Tunceli temsilcilerini mağlup ederek grubu lider tamamlayarak Türkiye Yarı finallerine adını yazdırdı.

GÜLÜNAY’DAN TEŞEKKÜR

Sporcuları elde ettikleri önemli başarıdan dolayı kutlayan İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu Müdürü İlyas Gülünay, yaptığı açıklamada “Öncelikle bu başarıya katkı sağlayan Beden Eğitimi Öğretmenimiz ve antrenörümüz Kazım Özdoğru’ya sponsorumuz Acar Ticaret’e teşekkür ediyorum. Ayrıca grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyor, yarı finallerinden başarılı bir şekilde geçerek Samsun’da yapılacak olan final müsabakalarında şampiyon olmalarını temenni ediyorum” dedi.