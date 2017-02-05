Yıldırım’ Dan Artvin’e Kardeş Eli

Bursa'da Ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın başrolünü oynadığı ve biletlerin kitap karşılığı dağıtıldığı "Düş Yakamdan" adlı oyun Yıldırımlılardan...

Bursa'da Ünlü tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın başrolünü oynadığı ve biletlerin kitap karşılığı dağıtıldığı "Düş Yakamdan" adlı oyun Yıldırımlılardan yoğun ilgi gördü. Bilet karşılığı toplanan kitaplar Artvin Ardanuç Atatürk İlkokulu öğrencilerine gönderilecek.

Yıldırım Belediyesi 2016-2017 Kültür Sanat Sezonunda önemli etkinlikleri sosyal sorumluluk projeleri ile bir araya getirmeye devam ediyor. Ünlü tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz'ın yönetmeliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı 2 perdelik "Düş Yakamdan" oyununun biletleri kitap karşılığında ücretsiz olarak dağıtıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde 2 seans olarak sahnelenen ve ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazanan oyundan elde edilen yüzlerce kitap, Artvin Ardanuç Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara hediye edilecek. Evlilik hayatlarını kurtarmaya çalışan bir çiftin çabalarının mizahi bir dille anlatıldığı "Düş Yakamdan" adlı oyunda beş yıldır evli olan Şevket ve Nurten'in, zamanında aşkla ve sevgiyle kurulan evliliklerini düzeltme çabaları anlatıldı. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz'ın yanı sıra Züleyha Karyağdı Küçükayvaz, Tarık Karyağdı ve Eray Türk gibi tecrübeli isimler rol aldı.