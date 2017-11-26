Yıldırım dualarla anıldı

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Samsunlu işadamı merhum Mehmet Yıldırım, vefatının 40'ncı gününde Samsun Büyük Camii'nde dualarla anıldı

14 Ekim 2017 tarihinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yıldırım Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hayırsever İşadamı Mehmet Yıldırım'ın vefatının 40.'ıncı günü dolayısıyla Samsun Büyük Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Büyük Camii'nde 26 Kasım Cumartesi günü akşam namazı sonrası okutulan mevlide Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Merhum Mehmet Yıldırım'ın ağabeyleri İşadamları Ali Rıza ve Yüksel Yıldırım, oğlu Hüseyin Can, kızı Sahra Cansu Yıldırım, akrabaları, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Din görevlileri tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler söylendi ve Merhum Mehmet Yıldırım ve babası Mehrum Garip Yıldırım'ın ruhuna dualar okundu. Yalçın KARATAŞ