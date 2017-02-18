Yıldırım’da Hizmet Kalitesi Yükseliyor

Yıldırım Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak için kurum içi eğitimlere hız verdi.

Yıldırım Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak için kurum içi eğitimlere hız verdi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aynı anda alan Yıldırım Belediyesi, 2016 yılında da belediyenin farklı birimlerinde görev yapan bin 402 personeline 6 bin 688 saat eğitim verdi. Maliye Bakanlığı, TSE, Kamu İdareleri Geliştirme Derneği ve YERELSEN başta olmak üzere kurum ve kuruluşların uzman ekipleri tarafından Yıldırım Belediyesi personeline çalışma mevzuatı, süreç yönetim bilgi sistemleri, etkili iletişim ve beden dili, KYS temel eğitimi, stres ve stresle mücadele, İSG eğitimi konularında eğitimler verilirken, sosyal koordinasyon çalıştayı düzenledi.

Hizmet çıtasını her gün yükselttiklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hizmet anlayışımızın merkezinde hızlı çözüm üretmek var. Bunu da ancak tam donanımlı, yeniliğe açık, kendini sürekli geliştiren bir ekiple başarmak mümkün. Bunun için çalışma arkadaşlarımızın verimini arttıracak eğitim programları uyguluyoruz. Rekabette farkı ortaya koyan da kalitedir. Bizim yapmamız gereken kendi görev alanımızla ilgili kalite normlarına uymak. Yeni Yıldırım olarak büyük hedefler ortaya koyduk. Özellikle çevre koruma ve geri dönüşüm ile iş sağlığı ve güvenliği hususlarında Avrupa Birliği standartlarına erişen, kamu ve özel sektör kuruluşlarına örnek olmak istiyoruz" dedi.