Yıldırım’da Kahkaha Tuhafanı

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "vay sen misin ben olan?" adlı tiyatro oyunu Yıldırımlıların büyük beğenisini...

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "vay sen misin ben olan?" adlı tiyatro oyunu Yıldırımlıların büyük beğenisini kazandı. Bilet karşılığı toplanan kitaplar Yozgatlı öğrencilere gönderilecek.

Yıldırım Belediyesi 2017-2018 Kültür Sanat Sezonunda da önemli etkinlikleri sosyal sorumluluk projeleri ile bir araya getiriyor. Ünlü tiyatrocuların sahnelediği "vay sen misin ben olan" oyunun biletleri kitap karşılığında ücretsiz olarak dağıtıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Yıldırımlı sanatseverlerin beğenisini kazanan oyundan elde edilen kitaplar, Yozgat Çekerek Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne gönderilecek. Ömer Pınar'ın yazdığı, Galip Erdal'ın yönettiği, "vay sen misin ben olan?" isimli tiyatro gösterisini, Kemal Kuruçay, Tuba Erdem, Deniz Oral, Ece Müderrisoğlu ve Kemal Zeydan gibi usta tiyatro sanatçıları sahneledi. İzleyenleri kahkahaya boğan oyun, aynı kültür ve çevrede yetişen iki arkadaşın aynı hayat koşullarına rağmen farklı kimliklere bürünebileceğini, yaşam koşullarına göre insanların karakterlerinin değişebileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille sahnelendi.