Yıldırım’da ‘Kriz Yönetim Üssü’

Yıldırım'da yaşanması olası afet durumlarında acil eylem planlarının uygulanabileceği, hızlı sevk ve idarenin yürütüleceği Yıldırım Belediyesi...

Yıldırım'da yaşanması olası afet durumlarında acil eylem planlarının uygulanabileceği, hızlı sevk ve idarenin yürütüleceği Yıldırım Belediyesi Afet Acil Yönetim Kriz Merkezi, ilçenin afetlere karşı elini güçlendiriyor.

Afet yönetim planını belirleyerek yaşanması muhtemel felaketlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gereken hazırlıklarını yapan Yıldırım Belediyesi, afet stratejilerinin uygulanacağı Afet Acil Yönetim Kriz Merkezi ile ilçeye güç kazandırıyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden ve inşa aşamasında yüzde 70 seviyesine gelinen, bin 495 metrekare alana sahip Afet Acil Kriz Yönetim Merkezi'nin bünyesinde deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK'ların yararlanacağı bölümler de bulunacak. Merkezde eğitim ve bilinçlendireme faaliyetlerinin yanında deprem, sel, yangın ve lodos gibi yaşanması muhtemel afetlere karşı acil müdahale seçenekleri de masaya yatırılacak. Ayrıca merkez olası afetlerde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin mücadele olanağı sunarken, kriz yönetiminin tek bir noktadan sürdürülmesine olanak tanıyacak.

Günü ve zamanı belli olmayan doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak adına yönetim planı oluşturduklarını, sevk ve idarenin belirleneceği kriz yönetim merkezini hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin bir çok şehri birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alırken, yaşanması muhtemel afetlerde can ve mal kaybı tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ancak depremler değil, bütün doğal ve beşeri afetler şehirlerimiz için risk üretiyor. Yerel yönetim olarak afetlere hazırlıklı olmak, afet anında can ve mal kaybını en aza indirmek, afet sonrası kriz yönetimi gerçekleştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda afet yönetim planımızı belirlerken stratejilerin geliştirileceği ve tek noktadan harekatın yürütüleceği Afet Acil Kriz Yönetim Merkezi'ni inşa ediyoruz. Olası afet anlarında da kriz planlarını uygulamak adına tüm afet senaryolarına yönelik çözümlerimizi inşasını sürdürdüğümüz kriz merkezimizde yöneteceğiz" dedi.

Afet durumunda yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi adına merkezin büyük önem taşıyacağını vurgulayan Başkan Edebali, "Yaşanmasını asla istemediğimiz olası bir felaketin Yıldırım'da gerçekleşmesi durumunda insanlarımızın toplanacağı acil buluşma noktaları, enkaz döküm alanları, acil müdahale ekiplerin bulunması gereken noktalar, geçici konut alanları, çadır ve konteyner alanları ile lojistik malzeme depoları afet yönetim planımız dâhilinde belirlendi. Bu merkez ilçemizin olası afet anında tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve kriz yönetimi açısından önemli bir mekân olarak şehrimize hizmet verecek" diye konuştu.

Önlem almak, yaşama tutunmak

Afetlerin yaşanmadan önlemini almanın yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların yaşama tutunmak adına yapması gereken bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, "Özellikle depremlerin ülkemizin bir gerçeği olduğunu unutmamalıyız. 1903 yılından bugüne kadar yaşanan 130 depremde 110 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı. 2 milyon evimiz yıkılırken milyonlarca ev ise hasar gördü. 1999 yılında yaşadığımız Gölcük depreminde milli gelirimizin yüzde 15'ini 45 saniyede kaybettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda projelerimizi hazırlarken doğanın gücüne karşı şehrimizin daha dirençli olması için bilimsel uygulamalardan yararlanıyoruz. Gelecekle ilgili tüm projeler ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda da şehrimizin afetlere karşı dirençli olması için planlamalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.