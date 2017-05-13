Yıldırım’da Öğrenciler Bilgilerini Yarıştırdı

Belediyenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği "2. Geleneksel Molla Yegân Liseler Arası Münazara Yarışması" ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesi, bilgi yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Belediyenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği "2. Geleneksel Molla Yegân Liseler Arası Münazara Yarışması" ilgi gördü. 25 okulun yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği yarışmanın finalinde Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi tezlerini yarıştırdı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kaymakam Mehmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Oyuncu Ceyhun Yılmaz da yarışmanın jürisinde yer aldı.

Edebali,, insanların en önemli unsur olan bilgiyi münazara etmeyi ve tartışmayı ihmal ettiğini vurgulayan Başkan Edebali, "Yaşadığımız dönem bilişim ve teknoloji çağı. Herkesin elinde akıllı telefonlar, sosyal medya ve sınırsız bir bilgi iletişim ağı var. Böyle bir yaşama bakıldığı zaman konforlu bir yaşam olduğu zannedilen süreç önemli handikaplar içeriyor. Öğrencilerimizin yarıştığı münazarayı gerçekleştirmemizdeki amaç, gençlerin özgür düşüncelerini sentezci bir akılla paylaşabilmelerini sağlamak. Yaşanılan çağda tüm imkanlara sahip olunan teknolojik iletişimin yanında münazaranın önemi nedir diye sorulduğunda, akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların karşısında bizler seyirciyiz. Bu kadim medeniyetin evlatlarının seyircilikten çıkarak çağın aktörleri olması gerekir. Akıllı telefonları bir kenara koymaya, aklımızı kullanmaya ve tartışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yarışmanın finalinde Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. "Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede vatandaşların rızasını almak" konusunun tartışıldığı son münazarada Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yarışmanın sonunda şampiyon olan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 5 bin TL, ikinci olan Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 bin TL ve üçüncü olan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2 bin TL'lik hediye çeklerini aldı.