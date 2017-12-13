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Yıldırım’da Su Kesintisi

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Yıldırım’da Su Kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Samanlı, Yiğitler, Değirmenönü, Akçağlayan, Demetevler,...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Samanlı, Yiğitler, Değirmenönü, Akçağlayan, Demetevler, Bağlaraltı, Maltepe, Mevlana, Esenevler, Fidyekızık, Vatan, Yunus Emre, Kazım Karabekir, Vakıf, Şirinevler, Arabayatağı ve Karapınar mahalleleri ile civarında 14 Aralık Perşembe ile 14 Ocak Pazar tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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