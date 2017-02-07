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Yıldırım’da Uyuşturucu İle Kesintisiz Mücadele

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Yıldırım’da Uyuşturucu İle Kesintisiz Mücadele
Bursa'da, Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), Yıldırımlı muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa'da, Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), Yıldırımlı muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Dönüşüm Merkezindeki seminere Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Kaymakam Mehmet Aydın, Yıldırım Kent Konseyi üyeleri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Güçlü toplumun yolunun insana yatırımdan geçtiğine vurgu yapan Edebali, "Hedefimiz, sağlıklı, milli ve manevi değerleri özümsemiş gençler yetiştirmek. Yarınlarımızı ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yıldırımlı gençlerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt gençlik merkezlerini ilçemize kazandıracağız. Yine Türkiye'nin en büyük spor kompleksi Yıldırım'da yükseliyor. Bir taraftan bunları yaparken diğer taraftan da gençlerimizi çağın vebası olan madde bağımlığından korumak için etkin bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte gençlerimizi bu illete kurban etmemek için yoğun bir mesai sarf ediyoruz. Bu illetin gençlerimizi heba etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye'de ilk defa Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğünde Bursa Valiliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Yıldırım Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Üsküdar Üniversitesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi iş birliğiyle "Değerlisin, sağlıklı kal" sloganıyla başlatılan projenin madde bağımlığıyla mücadelede önemli olduğunu hatırlatan Edebali, "Bu zamana kadar 200 toplantı yaptık. Yaklaşık 10 bin kişiye bu konuyla ilgili eğitimler verildi. Madde bağımlılığı konusunda herkes elini taşın altına koymalı. Yıldırım'da, Bursa'da hatta Türkiye'de birinci gündem madde bağımlılığı ile mücadele olmalı. Ancak o zaman kalıcı çare üretebiliriz. Çünkü bir insan kurtarmak dünyayı kurtarmak kadar kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Madde bağımlığı ve kullanımının sadece suç olarak değerlendirildiğini aktaran Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise, "Bizim işimiz uyuşturucu ile mücadele etmek, suç oluşmadan tedbir almak. Gençlerimizi bu beladan uzak tutacak sosyal projeler gerçekleştirmeliyiz. Yıldırım Belediyesi birçok alanda olduğu gibi bu konuda da öncülük etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Yıldırım’da Uyuşturucu İle Kesintisiz Mücadele

Yıldırım’da Uyuşturucu İle Kesintisiz Mücadele

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