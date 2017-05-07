Yıldırım’daki Kentsel Dönüşüm Kapsamında 850 Daire 2018 Yılında Teslim Edilecek

Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, sadece iki adada zemin güçlendirilmesi...

Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, sadece iki adada zemin güçlendirilmesi için 10 bin 142 ton beton kullanıldığını söyledi. Edebali, 850 dairenin ise 2018 yılında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bursa'nın depremselliği göz önüne alındığında kentsel dönüşümün Yıldırım'ın olmazsa olmazı olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, 40 yılı aşkın süredir devam eden plansız ve ruhsatsız yapıların sağlamlaştırılması adına radikal kararlar aldıklarını ifade etti. Yıldırım'da zemin emniyet gerilmeleri olduğunu aktaran Başkan Edebali, "Aynı zamanda yeraltı su seviyesi de yüzeye yakın. Olası bir deprem anında yeraltı sularının yüzeye doğru hareketleniyor. Bundan dolayı bina inşa etmeden önce zeminin ıslah edilmesi şart. Son 20 yıldır bu çalışmalar jet grout yöntemiyle yapılıyor. Biz de bu yöntemle 14 metre derine inerek zemine su ve çimento karışımı enjekte ediyoruz" dedi.

Bu uygulamayla yukarıdan gelen yükün sağlam zemine ulaştırılarak zeminin taşıma kapasitesinin arttırıldığını dile getiren Başkan Edebali, "Proje çalışmalarının devam ettiği iki adada 3 ay boyunca 24 saat çalışarak 45 bin 188 metre jet grout kolonu imal ettik. Bunun için 10 bin 142 ton beton kullandık. Zeminin direnç gücü arttırdığımız gibi olası bir orta veya yüksek şiddetli deprem anında zeminde meydana gelecek sıvılaşmayı minimize etmiş olacağız. Dönüşüm çalışmalarımız alanlarında uzman ekipler tarafından hiç bir detay göz ardı edilmeden şehrin 30 yılı, 50 yılı düşünülerek yürütülüyor. İnsanlarımız kesinlikle mağdur olmayacak. Dönüşüm felsefemizin temeli, bu güne kadar zor şartlar altında bu bölgede ikamet eden insanlarımıza yine aynı bölgede hayat standartları yüksek bir yaşam alanı sunmaktır. Bugüne kadar bölgenin cefasını çekenler bundan sonra sefasını sürecekler" diye konuştu.

Bir taraftan inşaat çalışmaları devam ederken diğer yandan da uzlaşma görüşmelerinin de sürdüğünü belirten Başkan Edebali, "Proje etap etap devam edecek. İnşaatına başladığımız 850 daireyi önümüzdeki sene hak sahiplerine teslim edeceğiz. Proje tam anlamıyla tamamlandığında, yeşil alanlarıyla, spor merkezleri ve sosyal tesisleriyle Bursa'ya ve Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir şehir ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.