Yıldırım'dan engellilere istihdam müjdesi

Başbakan Yıldırım, 2018'de 5 bin engelli vatandaşı işe başlatacaklarını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, birçok programa katıldıklarını ama bunun en fazla duygulandığı programlardan biri olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi 15 yıldır bir baştan bir başa imar etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Yıldırım, ülkenin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini söyledi.

Yıldırım, çok güzel bir örnek olan bu projelerin sayısını bütün OSB'ye yaygınlaştıracaklarını dile getirerek "Ayinesi işdir kişinin lafa bakılmaz' işte rakamlar, örnekler ortada. İnşallah 2018'de 5 bin kardeşimizi tekrar işe başlatacağız. Biliyorsunuz, engellilerin torpille kayırmayla işe girmesi dönemini sona erdirdik, merkezi sistemle atama dönemini başlattık ve yeni bir düzenleme daha yaptık, engelli KPSS'ye girenlerin hakkı 2 yıla yanıyordu, şimdi 4 yıla kadar o puanınız geçerli olacak. Tekrar sınava girme ihtiyacı olmayacak, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.