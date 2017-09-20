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Yıldırımlı Çocuklara Kreş

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Yıldırımlı Çocuklara Kreş
Yıldırım Belediyesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan Şerafeddin Atalay Kreşi'nin inşası devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan Şerafeddin Atalay Kreşi'nin inşası devam ediyor.

Toplam bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek binada 5 adet oyun, emekleme, emzirme, sağlık ve uyku odası yer alacak. Yüksek standartları bünyesinde barındıran eğitim kurumu tamamlandığında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin uzun yıllardır devam eden bir meselesini çözüme kavuşturacak.

Yapımı devam eden kreş binasının tamamlandığında ilçeye artı değer katacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve devlet yöneticileri bugünün çocukları arasından çıkacak. Donanımlı fertler yetiştirerek güçlü Yıldırım'ı ve güçlü bir ülkeyi inşa etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Okul öncesi eğitimin çocuk gelişiminde önemli pay sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatini aratmayacaklarını belirtti.

Kreş binaları ile ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Edebali, Millet, 75. Yıl ve Bağlaraltı kreşlerinin de uygulama projelerini tamamlayarak Yıldırım'a kazandıracaklarını ifade etti.

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