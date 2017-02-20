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Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde

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Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde
Bursa Ormancılık Müzesi'ni ziyaret Yıldırımlı minikler, ormanlar hakkında bilgi aldı.

Bursa Ormancılık Müzesi'ni ziyaret Yıldırımlı minikler, ormanlar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren Şükraniye Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencileri, Türkiye'nin ilk ve tek orman müzesi olma özelliğini taşıyan ve zengin bir koleksiyona sahip Bursa Orman Müzesi'ni gezdi. Müzede sergilenen milyonlarca yıllık fosillerden oluşan koleksiyonu, tarihi ormancılık haritalarını, orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro aletleri ile makineler ve aparatlardan oluşan koleksiyonları görme fırsatı bulan minikler, özellikle küçük ziyaretçiler için hazırlanan mumyalanmış hayvan örnekleri, böcekler, ağaç kesitleri, fotoğraf ve karikatürleri dikkatle inceledi.

Daha sonra müze yetkilileri minik ziyaretçilere, ormanda kullanılan, telsiz telefon ve pusula gibi haberleşme araçları, ağaçların yaşlarının hesaplanması, ormancılıkta kullanılan malzemeler, dondurulmuş hayvanlar, ormanların yararları ve korunması konusunda bilgi verdi.

Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde

Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde

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