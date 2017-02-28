Yıldırımlı Yüzücüler Madalyaları Topladı

Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Osmangazi Yüzme Şenlikleri'nde toplamda 22 madalya kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Osmangazi Yüzme Şenlikleri'nde toplamda 22 madalya kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Demirtaş Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Osmangazi Yüzme Şenlikleri'ne 13 sporcuyla katılan Yıldırım Belediyespor şampiyon oldu. Bursa, İstanbul ve Yalova takımlarından 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcuların katıldığı organizasyonda, Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler 10 altın, 10 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Yapılan yarışlar sonucunda toplam 22 madalya kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı birincilik kürsüsünün sahibi oldu.

Yıldırımlı sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlardaki desteğimizin karşılığını kupa ve madalyalarla toplamaya devam ediyoruz. Yıldırım'ın adını yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda duyuran amatör branşlarımızdaki sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.