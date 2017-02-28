  • BIST 87.614
  • Altın 145,588
  • Dolar 3,6109
  • Euro 3,8264
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Yıldırımlı Yüzücüler Madalyaları Topladı

» »
Yıldırımlı Yüzücüler Madalyaları Topladı
Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Osmangazi Yüzme Şenlikleri'nde toplamda 22 madalya kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Osmangazi Yüzme Şenlikleri'nde toplamda 22 madalya kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Demirtaş Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Osmangazi Yüzme Şenlikleri'ne 13 sporcuyla katılan Yıldırım Belediyespor şampiyon oldu. Bursa, İstanbul ve Yalova takımlarından 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcuların katıldığı organizasyonda, Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler 10 altın, 10 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Yapılan yarışlar sonucunda toplam 22 madalya kazanan Yıldırım Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı birincilik kürsüsünün sahibi oldu.

Yıldırımlı sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Amatör sporlardaki desteğimizin karşılığını kupa ve madalyalarla toplamaya devam ediyoruz. Yıldırım'ın adını yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda duyuran amatör branşlarımızdaki sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yıldırımlı Yüzücüler Madalyaları Topladı

Yıldırımlı Yüzücüler Madalyaları Topladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tkdk, Giresun İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirdi28 Şubat 2017 Salı 13:38
  • Adana’dan Manisa’ya Teknik İnceleme28 Şubat 2017 Salı 13:38
  • Eski’den Yatırım Ve Proje Değerlendirme Toplantısı28 Şubat 2017 Salı 13:38
  • Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt Seyitgazi İlçesinde28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Aksaray 4’üncü Tarım Fuarına Hazırlanıyor28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Tünektepe’ye 3 Haftada 25 Bin Kişi Çıktı28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Yozgat’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Üniversite Girişine Estetik Dokunuş28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Tümsiad’ Dan Surel’e Hayırlı Olsun Ziyareti28 Şubat 2017 Salı 13:33
  • Diksiyon Kursunda Yeni Dönem28 Şubat 2017 Salı 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti