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Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da Yapılacak

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Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da Yapılacak
Türkiye Güreş Federasyonunun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Yıldız Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası" 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde...

Türkiye Güreş Federasyonunun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan "Yıldız Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası" 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde ilimiz Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliği yapacağı ve iki gün sürecek olan şampiyonaya ülke genelinden kulüpler ve yaklaşık 150 sporcu katılacak. Kategorilerine göre 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65 ve 70 kg. olmak üzere 10 sıklette müsabaka yapacak olan sporcular şampiyonluk madalyasını kazanabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler.

Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da, 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 09.00'da start alacak.

Müsabakalar neticesinde derece elde eden Minderin Prensesleri lakaplı bayan güreşçilere Türkiye Güreş Federasyonu tarafından madalya, takımlara da kupa takdim edilecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasına katılacak tüm sporculara başarılar diledi ve tüm Aydınlıları 11 - 12 Şubat 2017 tarihlerinde Efeler Mimar Sinan Spor Salonuna davet eti.

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