  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Yıldız Dağı’nda Şehitler Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi

» »
Yıldız Dağı’nda Şehitler Anısına Meşaleli Kayak Gösterisi
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son...

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanların anısına kayak gösterisi yaptı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 sporcu ve Sivas Valisi Davut Gül, Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etmek amacıyla üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı. Türk bayraklarıyla son günlerde yaşanan terör olayları lanetlendi.

Vali Gül, kayak gösterisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 100 milyonun üzerinde para harcanarak yapılan Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını söyledi. Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcuların bir gösteri sunduğunu belirten Gül, "Sporcularımız Türk bayrakları açarak ve üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla meşaleler eşliğinde kayak gösterisi sunarak ve terörü lanetlediler" dedi.

Vali Gül, pistin Türkiye'nin en iyi kayak pistlerinden biri olduğunu belirterek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" diye konuştu.

Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kar etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli’den Halep’e 15 Yardım Tırı Yola Çıktı24 Aralık 2016 Cumartesi 17:38
  • Baklavadan Mozaik İle Dünya Rekoru24 Aralık 2016 Cumartesi 17:38
  • Eğitim-bir-sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı24 Aralık 2016 Cumartesi 17:24
  • Yılbaşı Hediye Eşya Fuarında Birbirinden İlginç Hediyeler Ankaralıların Beğenisine Sunuldu24 Aralık 2016 Cumartesi 17:03
  • Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:24 Aralık 2016 Cumartesi 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe:24 Aralık 2016 Cumartesi 16:43
  • Engelli Öğrencilerin Ritim Şovu Profesyonellere Taş Çıkarttı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • Sarıkamış Şehitleri Şenkaya’da Anıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Prof. Dr. Canan Karatay: "70 Yaşımda Bir Kere Dolandırıldım Ama Sizler Her Daim Dolandırılıyorsunuz"24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti