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Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Devam Ediyor

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Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Devam Ediyor
Ortaokullar erkek futbol takımlarını karşı karşıya getiren yıldız erkekler futbol il birinciliği müsabakaları Yeşiltepe'de oynanan müsabakalarla devam...

Ortaokullar erkek futbol takımlarını karşı karşıya getiren yıldız erkekler futbol il birinciliği müsabakaları Yeşiltepe'de oynanan müsabakalarla devam ediyor.

Yarı sahada 25X2 devre halinde oynanan maçlarda önceki gün çeyrek final bileti almak isteyen takımlar karşı karşıya geldi. Oynanan 4 müsabakanın ardından Şeker Ortaokulu, Öğretmenler Ortaokulu, Sümer Ortaokulu ve Doğa Koleji çeyrek finale yükselen ilk 4 ekip oldu. Yarın oynanacak 4 karşılaşmada diğer çeyrek finalistler belli olacak. Tek futbol hakemi tarafından yönetilen maçları Malatya amatöründen antrenörler de takip ederek, yetenekli sporcuları kulüplerine kazandırmak istiyor.

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