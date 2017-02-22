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YILDIZ ERKEKLER NEFES KESİYOR

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YILDIZ ERKEKLER NEFES KESİYOR
Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. Dün oynanan karşılaşmalarda sporcuların kıyasıya mücadelesi alkış aldı

Samsun'da Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında heyecan sürüyor. Canik Suni Çim Saha'da oynanan mücadelede Canik Fatih Temiz Ortaokulu ile Çarşamba Dumlupınar Ortaokulu karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar rakibine karşı üstün performans sergileyen Çarşamba temsilcisi müsabakadan 7-0 galip ayrılan takım oldu. Diğer maçta ise Bafra Cumhuriyet Ortaokulu ile Ayvacık Mustafa Çakır Ortaokulu karşılaştı. Karşılaşmadan galip ayrılan takım 7-0’lık skorla Bafra Cumhuriyet Ortaokulu oldu.

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