YILDIZ ERKEKLER SAHAYA ÇIKTI

Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Canik Suni Çim Saha'da hızlı bir şekilde sürüyor. Sporcuların sahada ortaya koyduğu performans alkış alıyor

Samsun'da Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği karşılaşmaları sürüyor. İlkadım 23 Nisan Ortaokulu, Vezirköprü Sarıalan Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. İlkadım temsilcisi rakibini 6-2’lik skorla mağlup etti. Diğer maçta ise Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu ile Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşılaştı. Maçtan galip ayrılan takım 3-2’lik skorla Vezirköprü temsilcisi oldu. Sporcuların sahada ortaya koyduğu performans alkış alıyor.