Samsun'da Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği karşılaşmaları sürüyor. İlkadım 23 Nisan Ortaokulu, Vezirköprü Sarıalan Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. İlkadım temsilcisi rakibini 6-2’lik skorla mağlup etti. Diğer maçta ise Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu ile Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşılaştı. Maçtan galip ayrılan takım 3-2’lik skorla Vezirköprü temsilcisi oldu. Sporcuların sahada ortaya koyduğu performans alkış alıyor.
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YILDIZ ERKEKLER SAHAYA ÇIKTI
Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Canik Suni Çim Saha'da hızlı bir şekilde sürüyor. Sporcuların sahada ortaya koyduğu performans alkış alıyor
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