Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Uslu: “Sultan Iı. Abdülhamid Han Tarihimizde Bir Kadına İlk Defa Paşa Ünvanı Veren İlk Padişahımız”

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Şanlıurfa'da "Çağını Aşan Sultan II. Abdülhamid Han" paneli düzenlenerek "Ufkundan İzlerle Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Şanlıurfa'da "Çağını Aşan Sultan II. Abdülhamid Han" paneli düzenlenerek "Ufkundan İzlerle Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Zeynep Karahan Uslu moderatörlüğünde düzenlenen panele Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Doç. Dr. Mehmet Alkan konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Zeynep Karahan Uslu, II. Abdülhamid Han'ın bilimden sanata, teknolojiden ilme, kadın haklarından modernleşmeye verdiği destek ve katkılardan bahsederek, "İslami duruşundan opera sevgisine, sarayına tiyatro inşa ettirip kendi kültürümüz kadar farklı medeniyetlerin kültür ürünlerinden de beslenen bir lider oluşu, kız çocuklarının eğitimlerine öncülük edip tarihimizde bir kadına ilk defa paşa ünvanı veren ilk padişahımız olmasına kadar olağanüstü bir örnekle de karşı karşıyayız bugün. Bu günkü etkinliğimizde onu gerçekleştirdiği eserler ve hizmetler kadar projeleriyle de ve sadece ülkesini dağılmaktan korumaya çalışan bir padişah olarak değil, medeniyet yarışında ülkesini yeniden lider haline getirmek isteyen, hedeflerine kilitlenmiş, çağını aşan bir vizyoner olarak da tanıma imkanı bulacağız" dedi.

"Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez"

Geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini ifade eden Uslu, "Sevgili gençler bugün sizler için de buradayız. Nasıl kabul ederseniz. Bu şehrin onurla, aşkla milletvekilliğini yaptım. Hala siyaset devam ediyor ama burada bir hoca, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak karşınızdayım. Sizlerin gerek eğitim sürecinizde, gerekse de bu parçası olduğunuz bugünkü etkinliklerde olduğu gibi Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinde olduğu gibi geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Bunu mutlaka bilelim. Büyük bilim insanı İbn-i Haldun'un ifadesiyle geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha fazla benzer, eğer geçmişimizi biliyorsak yarınımızı inşa etmek için bütün çıkarımları bir hazine olarak avucumuzun içinde tutuyoruz demektir. Bizler de elbette sizlere yarınlarımızı inşa edecek olan gençlerimize destansı kahramanlıklar ve köklü bir devlet geçmişine sahip bir milletin mensupları olarak diyoruz ki hepimiz, hep birlikte aynı sorumlulukla yarını inşa sorumluluğuyla kendimize ve ülkemize borçluyuz. Bu sorumluluğu hissetmek, gereğini yerine getirmek için demokratik ve özgürlükçü bakış açısına sahiplenmek ve pergelin bir ucunu tarih bilincine sabitlerken, dünyanın bütün genişliğince açmakla ve o açışla evrenseli kapsayarak ülkemizi yeniden inşa etmekle mükellefiz diyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz bu başarıyı ülkelerine armağan edecek ve bu hedefe bir tuğla da biz koymak adına Yıldız Sarayı Vakfı olarak bu ümit ve inançla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projede bize her türlü ihtiyacımızda destek olan valiliğimize, gerçekten projenin her boyutunda ayrı bir teşekkürü hak eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ecdadımızı doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, gençlere paneli sonuna kadar dikkatlice dinlemeleri tavsiyesinde bulundu. Resim sergisinin güzel olduğunu söyleyen Çiftçi, "Abdulhamit Han'ın çağı nasıl aştığını bizlere bırakmış olduğu eserlerle, korumuş olduğu eserlerle, geliştirdiği eserlerle, vermiş olduğu ufukla biz sergiden de çok şey çıkarabiliriz. Bunu da yapmamız lazım. Zaten tarih gerçek olmalı, tarih gerçek olmazsa tarumar olur, geleceğe taşınmaz. Ne diyoruz, güneş balçıkla sıvanmaz. Dönemler ne olursa olsun hakikatle anılmalı. Dolayısıyla yarım asırdan fazla devletine ve milletine çok zor şartlarda, bir imparatorluğun çöküş döneminde birçok ülkenin savaştığı ve birçok ülkenin paylaşmak istediği bu topraklar uğruna mükemmel bir devlet adamlığı, insan lisanslığı ve moderniteyi de bilen, kadını ön plana çıkaran, eğitimi ön plana çıkaran, savunma sanayisini ön plana çıkaran bir dehayı, biz de bunun evlatları olarak ecdadımızı doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Panelde, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Kalkınma ve Birlik Fikrinin Öncüsü olarak Sultan II. Abdülhamid Han", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Kavas "Sultan II.Abdülhamid'in Afrikalı Müslümanları Tanıma ve Onlarla Yakınlaşma Siyaseti" ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan ise "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Modernleşmesi" konularında katılımcılara bilgi verdi.