Yıldız’dan Agit’e Fetö Tepkisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkisi bulunan bazı oluşumların Avrupa Güvenlik ve...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkisi bulunan bazı oluşumların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde düzenlenen bazı etkinliklere katılmasına tepki göstererek "FETÖ terör örgütü ile ilişkili oluşumların bizim uyarılarımıza rağmen bu çatı altında geçen ay yapılan bir programa katılmasına müsaade edilmesi kesinlikle kabul edilmez" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin terör, aşırıcılık, uyuşturucu ve insan ticaretiyle mücadele gibi birçok konudaki tutumunun net olduğunu söyledi. Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusundaki hassasiyeti tekrar yinelerken bazı oluşumların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde düzenlenen etkinliklere katılmasına sert tepki gösterdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgütü ile ilişkili bazı oluşumların bizim uyarılarımıza rağmen bu çatı altında geçen ay yapılan bir programa katılmasına müsaade edilmesi, kesinlikle kabul edilmez. Herkesin terörizmi ortak tehdit kabul etti. Konuşmalarla eylemlerin örtüşmediğini, terör örgütleriyle mücadele konusunda seçici bir yaklaşım sergileniyor. Ya bütün terör örgütlerini kötü olarak tanımlayacağız ve ona göre davranacağız, ya da başarısız olacağız. Terör grubu FETÖ, Türkiye'de geçen yıl darbeye kalkıştı. FETÖ, masum görünümlü yapıların ardına saklanan küresel ağa sahip yeni nesil bir tehdittir. Ne yazık ki FETÖ terör organizasyonu ile ilişkili bazı oluşumların bizim uyarılarımıza rağmen bu çatı altında geçen ay yapılan bir programa katılmasına müsaade edilmesi, kesinlikle kabul edilmez. Her uluslararası organizasyon gibi AGİT'in de üyelerine karşı sorumlulukları olduğunu bildiriyoruz. Üye ülkelerin hassasiyetlerine dikkat etmesi gerekirken bu kurala riayet edilmemiştir."

Bu problemin çözülmesi için atılacak adımları memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Yıldız, "Mümkün olan en kısa sürede somut sonuçlar beklemekteyiz. AGİT'in toplantılarına dışarıdan katılımı yönetecek etkin ve net kurallar geliştirmesi gerekiyor. Bazı uluslararası saygın oluşumların uygulamalarından esinlenerek itiraz dışı kriterler kullanılabilecek. Türkiye, AGİT'in toplantılarına katılma yöntemlerini geliştirme konusundaki çabalarını somut ve tatmin edici bir sonuca bağlamasını istiyor. Yöntemlere ilişkin tartışmalar bir sonraki İnsan Hakları Uygulamaları Toplantısına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde, gelecekte böyle toplantılara katılmayı kabul edecek konumda olmayacağız ve AGİT içinde gerekli gördüğümüz diğer önlemleri de değerlendireceğiz " diye konuştu.

AGİT'te Kırım toplantısı

AGİT 24'üncü Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında 13 ülkenin ortak iştirakiyle düzenlenen Kırım görüşmesi yan etkinliğine de katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinliğe başta Türkiye olmak üzere ABD, İsviçre, Danimarka, İngiltere gibi 13 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov da katıldı. Toplantıda, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bölgede yaşanan uluslararası hukuka aykırı gelişmeler ve Kırım Tatarlarının maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinin ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde birçok ülkenin temsilcisiyle ikili görüşmelere katıldı.