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Yılın ahisi seçildi

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Yılın ahisi seçildi
Samsun'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında yılın ahisi Hayati Tiribolulu seçildi. İlin kalfası Emirhan Sırça'ya ve Türkiye'de Samsun ilinden yılın çırağı seçilen 17 yaşındaki Emrah Korkmaz'a kaftan giydirildi.

Samsun'da Ahilik Haftası kutlamaları büyük çoşku ile gerçekleşti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) binası bahçesinde istiklal marşı ve saygı duruşuyla başlayan program halk oyunları gösterisiyle devam etti. Düzenlenen törenle Türkiye'de yılın ikinci Samsun'da ise ilin ahisi seçilen Hayati Tiribolulu'ya şed kuşatılması ve kaftan giydirilme töreni yapılırken, ilin kalfası Emirhan Sırça'ya ve Türkiye'de Samsun ilinden yılın çırağı seçilen 17 yaşındaki Emrah Korkmaz'a kaftan giydirilme töreni ve plaket takdim edildi. Kaftan giyme töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, "Ticari hayatının yapı taşlarından biri de esnaf ve sanatkarlardır. Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları döneminde dini tasavvufu ve motiflerin sonucu olan Ahilik anlayışı ve Lonca Teşkilatları, günümüz esnaf ve sanatkar teşkilatlarının çıkış noktalarıdır. Kardeşlik, birlik ve beraberlik değerlerini özünde toplayan ahilik, ticaret ve ahlakı buluşturan hayat felsefesidir" dedi.  E.Caner CABBAR 

ahiler-(3).jpgYapılan törenle ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere törenle kaftan giydirildi.

 

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