“Yılın Basın Fotoğrafları” Fotoğrafseverlerle Buluşuyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması 2017"nin ödül alan...

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması 2017"nin ödül alan kareleri, 12-29 Aralık tarihleri arasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Ankaralı fotoğrafseverlerle buluşuyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sponsorluğunda düzenlenen sergide, 15 farklı basın kuruluşundan foto muhabirlerinin çektiği, 8 kategoride ödül alan 29 fotoğraf ve 7 seriye ait 107 kare yer alıyor.

Sergide. Spor Toto Spor, Haber, Günlük Yaşam, Çevre ve Doğa, Portre, Siyaset, Foto Röportaj ile Türkiye'nin Güzellikleri Fotoğrafları kategorilerinde ödül alan renkli fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Geçtiğimiz aylarda sonuçları açıklanan yarışmaya katılan fotoğraf sayısı yaklaşık 3 bin kare. Bu yıl 32'nci kez düzenlenen yarışma, Türkiye'de fotoğrafçılık alanında gerçekleştirilen en uzun soluklu ve aralıksız yapılan organizasyon. Yılın Basın Fotoğrafları, medya dünyasının ise en saygın ve prestijli ödülleri arasında yer alıyor.