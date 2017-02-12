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Yılın Çiftini Ünlüler Seçiyor

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Yılın Çiftini Ünlüler Seçiyor
Beşiktaş Belediyesinin 14 Şubat'a özel hazırladığı etkinlik kapsamınsa çiftler, "Aşkınselfiesi2017" başlığı altında selfi çekerek fotoğraf yarışmasına...

Beşiktaş Belediyesinin 14 Şubat'a özel hazırladığı etkinlik kapsamınsa çiftler, "Aşkınselfiesi2017" başlığı altında selfi çekerek fotoğraf yarışmasına katılabilecek. Yarışmanın sonuçları ise 13 Şubat'ta düzenlenecek lansmanda ünlü isimler tarafından açıklanacak.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen ödüllü Aşkın Selfiesi yarışmasının bu sene 3'üncüsünü gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, kazananları yine sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin jüri üyesi olarak yer alacağı bir lansman ile açıklayacak. Aşkın Selfiesi 2017 kazananlarının açıklanacağı lansman, 13 Şubat Pazartesi günü Zorlu Center Raffles Otel'de yapılacak. Sosyal medyadan #askınselfiesi2017 hastagiyle en güzel aşk temalı fotoğrafı paylaşarak 1. seçilen çifte Küba turu, 2. seçilen çifte Amerika turu ve 3. seçilen çifte helikopter ile İstanbul turu hediye edilecek. 13 Şubat Pazartesi günü yapılacak lansmanın sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ile Elif Güvendik yapacak.

Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur da jüride

Kazanan çiftlerin belirleneceği jüride ise Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur, Beşiktaşlı milli futbolcu Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ve eşi, ünlü estetisyen Yakup Avşar ve eşi Dilek Avşar, sunucu, oyuncu ve yazar Pelin Batu, Helin Avşar, Akın Saatçi, Cem Karakuş, Elif Demiralp ve birçok ünlü isim yer alacak.

Yılın Çiftini Ünlüler Seçiyor

Yılın Çiftini Ünlüler Seçiyor

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