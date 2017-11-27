Yılın Emekli Öğretmenine Ödül

Malatya'da emekli öğretmen Ali Seydi Özkul'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Yılın Emekli Öğretmeni" ödülü verildi.

Malatya'da emekli öğretmen Ali Seydi Özkul'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Yılın Emekli Öğretmeni" ödülü verildi.

Meslek hayatları boyunca binlerce öğrenci yetiştirerek topluma faydalı bireyler kazandırmış emekli eğitimciler, bu yıl da "Yılın Emekli Öğretmeni" projesiyle ödüllendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye çapında farklı illerde bayilerin iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenen etkinliklerde Malatya Şampiyon Arçelik tarafından "Yılın Emekli Öğretmeni" seçilen emekli öğretmen Ali Seydi Özkul'a, Arçelik kurutma makinesi hediye etti. Ödül törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Sadun Kılınç, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve Yaşar Karataş, Arçelik Bölge Müdürü Yaşar İnanç, Bölge Müdür Yardımcıları Umut Sevgili ve Burak Kürşat, Şampiyon Arçelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin ve Kerem Kıymaz katıldı.

Malatya ili bölge halkı, doldurdukları anketlerde, öğretmenleri sosyal sorumluluk projelerinde yer alma, geçmiş mesleki başarıları ve kısıtlı kaynaklarla zor şartlarda görevini yerine getirme kriterlerine göre değerlendirdi. Bayiler tarafından bulundukları illerde düzenlenen ödül törenlerinde, anketler sonucunda belirlenen emekli öğretmenlere ödül sertifikaları takdim edildi. Töreninde konuşan, Arçelik Bölge Müdürü Yaşar İnanç, kurum olarak sosyal sorumluluk projelerinin lider kuruluşu olduklarını ifade etti.

İnanç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenler nezdinde her yıl yaptıkları uygulamayı Şampiyon Arçelik'te de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonrada bu projemizi her yıl yapmaya devam edeceğiz. Emekli öğretmenlerimizi hatırlamaya devam edeceğiz" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum öğretmenlik mesleğine uzun yıllar hizmet ettim. En güzel yatırım, insana yapılan yatırımdır. O anlamda insanlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü'nde hatırlamalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Öğretmenler Günü'nde yılın öğretmeni genelde fiilen çalışan öğretmenler arasından belirlenir. Şampiyon Arçelik, kurumda 30 yıl çalışıp, emekli olmuş bir emekli öğretmenimizi tercih etmiş, bundan dolayı da kurum yetkililerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Emekli öğretmen Ali Seydi Özkul ise öğretmenlik hayatından birkaç kez ödül aldığını anımsatarak, "Yılın Emekli Öğretmeni" seçilmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.