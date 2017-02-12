  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu Belli Oldu

» »
Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu Belli Oldu
Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen Radyo Akademi Ödülleri...

Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen Radyo Akademi Ödülleri töreninde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu" Yıldız FM seçildi.

Türkiye'nin en iyi radyolarının ve radyocularının seçildiği 3. Radyo Akademi Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Radyo Akademi Ödülleri'nde oylama 1 Şubat tarihinde sona erdi. Oylamada www.radyoakademiodulleri.com adresine girip Facebook hesapları ile bağlananlar oylarını kullandı. Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur'un sunumunu yaptığı törende, sosyal medya üzerinden yapılan oylamalarla başarılı bulunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. "Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu" kategorisinde ise Yıldız FM ödüle layık görüldü.

Yıldız FM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Bingöl, "Yıldız FM ödülünü aldı ve bu ödüle layık olduğunu kanıtladı. Bütün Yıldız FM ailesi ile bu ödüle bizi layık gören tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. "Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu" ödülünü kazanmamızda emeği olan, yüreği olan ve bize dualarıyla destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardak Nöbetine Fırtına Engeli12 Şubat 2017 Pazar 16:03
  • Sevgililer Günü Fuarına Yaşlılardan Büyük İlgi12 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Antalya’da Kış Güneşinde Deniz Keyfi12 Şubat 2017 Pazar 15:48
  • Eksi 11 Derecede Yarıştılar12 Şubat 2017 Pazar 15:48
  • Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı Edremit’te Yapıldı12 Şubat 2017 Pazar 15:33
  • Günübirlikçi Tatilcilerin Kızak Keyfi12 Şubat 2017 Pazar 15:33
  • Pehlivanlar ’Kar Meydanı’na Çıktı12 Şubat 2017 Pazar 15:33
  • Güvercinleri Şehit Ve Gaziler İçin Uçuracaklar12 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Çığ Uyarısı12 Şubat 2017 Pazar 15:23
  • Uzun Şiirleri İle Tanınan Şairden “Evet” Kampanyasına Destek12 Şubat 2017 Pazar 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti