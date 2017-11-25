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"Yılın En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi" Ödülü Esenyurt Üniversitesinin Oldu

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"Yılın En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi" Ödülü Esenyurt Üniversitesinin Oldu
Altın Rehber Tv'nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği "Yılın Enleri Ödül" töreninde "En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi Ödülü"ne Esenyurt Üniversitesi...

Altın Rehber Tv'nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği "Yılın Enleri Ödül" töreninde "En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi Ödülü"ne Esenyurt Üniversitesi layık görüldü. Ödülü almak için törene katılan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Kısa bir zaman dilimi içerisinde çok fazla yol aldık ve bunun karşılığını almak gerçekten onur verici" dedi.

Altın Rehber Tv, bu sene bir ilki başlatarak Türkiye'nin önde gelen firma ve işadamlarının yanı sıra siyaset, magazin, eğitim ve sanat dünyasından birçok seçkin kişilerin katıldığı "Altın Rehber Tv Yılın EN'leri" ödül gecesi düzenledi. Tamay Kılıç ve Ata Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği tören Akatlar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkileyici dans şovlarıyla Freestyle Danger Crew ile renkli sahnelere şahit olunan gecede aynı zamanda birçok sanatçı da yer aldı.

Törende "En İyi Çıkış Yapan Üniversitesi Ödülü" Esenyurt Üniversitesine layık görüldü.

"Sadece eğitim yapmıyoruz dünyadaki yerimiz ne ona da bakıyoruz"

Ödülü almak için törene katılan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, yapmış oldukları çalışmalar ile birlikte çok kısa bir zaman diliminde hedefledikleri noktalara ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Sudi Apak aynı zamanda, "Bu bizim için çok önemli bir ödül çünkü yaptıklarımızın karşılığını bir nevi görmüş oluyoruz. Üniversitemiz toplamda 4 yılı geride bıraktı. Çok kısa bir zamanda bu kadar başarı elde eden başka bir kurum daha yoktur. Eğitim hayatımız boyunca her zaman çağdaş olmak için neler yapabiliriz diye bu yolda ilerledik. Gerek öğrenciler arası gerek öğretmenler arası diyalog gerekse öğretmen ve öğrenci arasındaki diyalog bizleri bu başarıyı elde etmemize sebep oldu. Herkes kendi kendini değerlendirir hale geldi. Sadece eğitim yapmıyoruz aynı zamanda dünyadaki yerimiz neresi diye de kendimizi sorguluyoruz. Biz önce dünya nereye gidiyor diye ona bakıyoruz. Bilimsel çalışmaları, endüstriyi, sanatı ve sporu yakından takip ediyor ve çalışıyoruz. Belli bir rekabet ortamında dünyayı bilen, kendi milli değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bizden destekleriniz esirgemeyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf Başkanı ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na, Mütevelli Heyeti Başkanımız Orhan Özyurt'e, mesai arkadaşlarımıza ve bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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