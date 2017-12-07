Yılın En İyi Oyuncusu Ronaldo Oldu

2017 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

2017 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız son 5 yılda 4. Ballon d'Or'unu alarak ezeli rakibi Messi ile ödül sayısını eşitledi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden FIFA Ballon d'Or bu akşam sahibini buldu. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 5. kez altın topu alarak ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Messi'yi yakaladı. İspanyol ekibinin yıldız oyuncusu daha önce 2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. Arjantinli yıldız Messi de 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yılında kazanmıştı.

Messi ve Ronaldo'nun ardından bu ödülü üçer kez kazanan isimler ise Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten.