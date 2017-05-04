Yılın Fotoğrafları Cermodern’de Sergide

Yılın en beğenilen haber fotoğrafları, Cermodern'de görücüye çıktı.

Yılın en beğenilen haber fotoğrafları, Cermodern'de görücüye çıktı.

Uluslararası haber fotoğrafları yarışması İstanbul Photo Awards 2017'nin kazanan fotoğraflarından oluşan sergi, Ankara Cermodern Sanatlar Merkezi'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Sanat, basın ve siyaset dünyasından pek çok ünlü ismin yer aldığı sergide, yılın en beğenilen fotoğrafları görücüye çıktı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, insan hikayelerini fotoğraflarla izleyicilere ulaştırabilen profesyonellerin atölye çalışmaları sonucu yetiştiğini belirterek, "Bizim için önemli olan haber fotoğrafının daha iyi işlem bulması, geniş kitleler tarafından daha ulaşılabilir olması, insanlık hikayelerinin fotoğraf röportajlarıyla izleyicilere ulaştırmaktır. Bunun için de iyi yetişmiş profesyoneller gerekiyor. Atölye çalışmaları bu açıdan hayati öneme sahip" şeklinde konuştu.