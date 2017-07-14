Yılın İlk Antepfıstığına Altın Ödülü

Gaziantep'te yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştiren çiftçi Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Gaziantep'te yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştiren çiftçi Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başta ismini aldığı Gaziantep olmak üzere birçok ilde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen antepfıstığında yılın ilk mahsul ürünü hasat edildi. Nizip ilçesine bağlı Dazhöyük köyünde çiftçilik yapan Mehmet Emin Kılıçparlar tarafından yetiştirilen yılın ilk antepfıstığı sezonun ilk ürünü olarak kayıtlara geçti. Hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan 2017 yılının ilk antepfıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Tabur, Mehmet Özmen, GTB Meclis Üyeleri Hızır Arıkök, Karaca Türkmen ve Mustafa Kara'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende çiftçi Mehmet Emin Kılıçparlar, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda mevsimin ilk mahsul antepfıstığını yetiştirme başarısı gösteren çiftçi Mehmet Emin Kılıçparlar'ı kutlayan GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yeni sezonun tüm üreticiler adına bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. GTB'nin kurulduğu ilk yıldan bu yana senenin ilk antepfıstığını yetiştiren çiftçisini geleneksel olarak ödüllendirdiğini anımsatan Tiryakioğlu, "Binlerce yıldır bu topraklarda kök salan, çiftçimiz için bolluk, bereket ve kazanç kapısı anlamına gelen antepfıstığı bölgemiz ekonomisi adına büyük önem taşımakta. Günümüzde çerezlik kullanımın yanı sıra gıda sanayinin vazgeçilmezleri arasında yer alan antepfıstığı ayrıca on binlerce insanımız içinde gelir kaynağı oluşturmakta. Bu nedenle dalından koparılan yılın ilk antepfıstığını bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görmekteyiz" dedi.

Yılın ilk antepfıstığını yetiştiren çiftçi Mehmet Emin Kılıçparlar ise geçen yılda ilk ürünü kendisinin yetiştirdiğini belirterek, "Köyümüzde 60 dönümlük bir arazi üzerinde antepfıstığı üreticiliği yapıyoruz. Bahçemiz içerisinde yaklaşık 20 ağacımız erken ürün vermekte. Geçen sene yılın ilk fıstığını 30 Haziran tarihinde hasat etmiştik. Bu sene hava şartlarından dolayı 14 günlük bir gecikme ile ilk mahsulü toplayabildik. Ailemle birlikte topladığım yaklaşık 5 kilogram fıstığı ilk ürün olarak Gaziantep Ticaret Borsası'na getirdim. Burada gerekli çiftçi kayıt sorgulamamın yapılmasının ardından ürünüm yılın ilk antepfıstığı olarak kayıtlara geçti. İki yıl üst üste yılın ilk antepfıstığı yetiştiricisi unvanını kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. GTB'ye antepfıstığı üreticisine verdiği destek ve değerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.