Yılın Son Meclisinde Başkan Alemdar’a Plaket Verildi

Serdivan Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplam 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden öğrenciler de misafir oldu. Toplantı sonrası Başkan Yusuf Alemdar'a plaket takdim eden Sakarya Balkan Öğrenci Topluluğu Başkanı Mustafa Salihoviç, öğrenci topluluklarına verdiği desteklerinden ötürü Alemdar'a teşekkür ederek, hizmet hayatında başarılar diledi.

Serdivan'ın kültür ve sanat birikiminin yanı sıra misafirperverliğiyle de üniversite öğrencilerine kucak açtığını belirten Başkan Alemdar, "Farklı coğrafyalardan ilçemize gelerek burada bir kültür mozaiği oluşturan öğrenci kardeşlerimizin ortaya koydukları projelere bizler de destek oluyoruz. Öğrencilerimizin dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirerek, onları hayata hazırlıyoruz. Bugünkü meclis toplantımıza misafir olan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.