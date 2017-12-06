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"Yılın Tıp Adamı" Ödülü Op. Dr. Erdal Cücük’e

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"Yılın Tıp Adamı" Ödülü Op. Dr. Erdal Cücük’e
Adanalı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın Tıp Adamı" ödülünü aldı.

Adanalı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde "Yılın Tıp Adamı" ödülünü aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük'e, mesleğindeki başarıları ve hastalarıyla kurduğu sıcak ilişkiler nedeniyle İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi jürisi tarafından 1. Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında "Yılın Tıp Adamı" ödülü verildi. Zirvenin ödül töreni İstanbul Hilton Bomonti Conference Center'de yapıldı.

TV ve internetten canlı yayınlanan törende Op. Dr. Erdal Cücük, "Yılın Tıp Adamı" ödülünü ünlü manken Cansu Taşkın'ın elinden aldı. Törende Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş eski yöneticilerinden turizmci Sinan Vardar Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadoğlu ve Günaydın Et Restoranları Kurucusu Cüneyt Asan gibi isimlere de kendi alanlarıyla ilgili ödüller verildi.

Op. Dr. Erdal Cücük, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi'nden böyle bir ödülle döndüğü için gurur duyduğunu söyledi.

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