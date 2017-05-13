Yılın Turizm Markası Ödülü Bodrum’a

4. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın En İyi Turizm Markası Ödülü'nü Bodrum aldı.

4. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın En İyi Turizm Markası Ödülü'nü Bodrum aldı.

Altın Palmiye Dergisi tertip komitesi tarafından organize edilen 4. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri, İstanbul Zorlu Centre'de düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Organizasyonda turizm cenneti Bodrum, "Yılın En İyi Turizm Markası" ödülüne layık görüldü.

Jolly Tour CEO'su Mert Vardar'ın verdiği ödülü, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon adına Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Gürsel Uçar, Bodrum'a bu ödülü götürmekten onur duyduğunu belirterek, "Muğla kültürün, sanatın, sporun ve sevginin, saygının, hoşgörünün en mükemmel olduğu ilimiz diye düşünüyorum ve bu ödülü kardeş belediyemiz Bodrum'a götürmekten onur duyuyorum. Bu ödülü veren, bu ödülü takdim eden bütün dostlarımıza Bodrumlular adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ödül, Bodrum Belediyesi'ne teslim edildi

Ödül töreninin ardından Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamına gelen Saygın Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt ise Başkan Mehmet Kocadon'a ödülü takdim etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Bodrum'un önemli bir turizm markası olduğunu her fırsatta dile getirdiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Eşsiz Bodrum'umuzun marka bir kent olduğunu ve turizm alanında birçok başarıya imza attığını her fırsatta dile getiriyorum. Fakat böyle bir ödüle layık görülmek, bu düşüncelerimi tescillemiş oldu. Bu sebeple Bodrum'un güzelliklerinin onaylandığı bu ödülü almaktan dolayı gururluyum. Sizlere de bu ödülü bize ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim." dedi.