Yıllarca Sokaklarda Bilet Satarak Kızını Mezun Etti

Eskişehir'de eşinden yıllar önce ayrılan ve çocuğunu adeta tek başına büyüten Semiha Dölek, sokaklarda yıllarca Milli Piyango bileti satarak kızını...

Eskişehir'de eşinden yıllar önce ayrılan ve çocuğunu adeta tek başına büyüten Semiha Dölek, sokaklarda yıllarca Milli Piyango bileti satarak kızını üniversitede okutmayı başardı.

Semiha Dölek, evlendikten kısa bir süre sonra eşinden boşanma kararı aldı. Tek çocuğunu hiçbir maddi destek görmeden zorluklar içinde büyüten Dölek, kızını okutabilmek için sekreterlikten bulaşıkçılığa kadar her mesleği denedi. 13 yıldır Eskişehir sokaklarında Milli Piyango bileti satarak geçimini ve kızının eğitim masraflarını karşılayan Dölek, 2 sene önce kızının Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden mezun olmasını sağladı.

Evlendikten kısa bir süre sonra eşiyle anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve boşandıklarını dile getiren Semiha Dölek, kızını büyütürken büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Kızı için her şeyi göze aldığını belirten Dölek, "14 yıldır piyango bileti satıyorum. Kızımı hiç kimseden tek fayda görmeden tek başıma büyüttüm. Tabii ki çok sıkıntılı günlerimiz geçti. İşimiz gereği biraz sıkıntı yaşadık ama anne olduğun için katlanmak, dayanmak zorundasın. Kızımın o kepi giymesi, onu tek başıma okutmam gurur verici. Bir de derece alarak bitirdi okulu. O da çok güzel oldu benim için. Kızım şimdi işe girecek, onu bekliyorum. Tek arzum o" şeklinde konuştu.

"Her şey kızım için"

Bir kadın olarak sokaklarda Milli Piyango bileti satmanın zor olduğunu ancak kızı için bunu göze aldığını aktaran Dölek, bu zamana kadar yaptıklarının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Her annenin kendi imkanlarıyla çocuğunu okutabileceğini belirten Dölek, şunları kaydetti:

"Kızımı kayıt yaptırmaya götürürken bin 500 lira gerekiyordu. O ara çok zorlandım. Borç buldum, harç buldum gittim kaydını yaptırdım. Bir anne, çocuğu için her şeyi yapabilir. Çalışabilir, bu işi de yapabilir. Bir kadın isterse her işi yapabilir. Kızım gurur duyuyor benimle. "Annem benim için çalışıyor, kazanıyor" diye gurur duyuyor. Ben de kızımla gurur duyuyorum. İlk dönemlerde lokantalarda bulaşık yıkadım, temizlik yaptım, sekreterlik yaptım. Çok iş yaptım onun için. O, benim için dünyanın en değerli varlığı. Ben, onu çok zor şartlarda okuttum. Şuan tek isteğim tıbbi laboravutar teknikeri olarak kısa zamanda bir işe girmesi veya atanması. En büyük isteğim bu."