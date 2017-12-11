Yılmaz: “800 Dönümlük Tersane Alanı Yerli Otomobil İçin Biçilmiş Bir Kaftan”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerli otomobilin Samsun'da yapılmasıyla ilgili çeşitli makamlarla iletişim halinde olduklarını...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerli otomobilin Samsun'da yapılmasıyla ilgili çeşitli makamlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, "800 dönümlük bir tersane alanımız var. Burada tersane ile ilgili bir çalışma yapılmayacaksa yerli otomobil için biçilmiş bir kaftan" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Grup Toplantısına ardından da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına katıldı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemizin en önemli gündem maddesi Kudüs. İsrail'in daha önce ilan ettiği Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması yönündeki kararını Amerikan Başkanı kabul etti ve tanıdı. Tanıdığını da uluslararası düzeyde deklare etti. Bu durum İslam aleminde büyük bir infiale sebep oldu. Kudüs'ün İslam alemi için ne kadar önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tepki maalesef dünyadaki diğer İslam ülkelerinde yok. İslam devletlerinin bu konuda duruş sergilemesi bizleri derinden üzüyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı vizyoner tutum ve programla birlikte yeni şeyler olabilir diye düşünüyorum. Kudüs bütün dinlerin şehri. Bize düşen Amerika Başkanı Trump'ı kınamak ve bu karara tepki göstermektir. Hatta tüm meclis üyelerimizle Kudüs'e gidebilir, tepkimizi orada gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil için yer önerisi

Seçimlere 1 yıl kadar bir süre kaldığını ve tüm partililerin bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Seçime bir yıldan biraz fazla zaman kaldı. Önümüzdeki süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Yakın zamanda il kongremiz olacak. Kongreye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını umuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların da açılışlarını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmak bizler mutlu edecektir. Ayrıca yerli otomobilin Samsun'da yapılması ile ilgili de çeşitli makamlarla iletişim halindeyiz. 800 dönümlük bir tersane alanımız var. Burada tersane ile ilgili bir çalışma yapılmayacaksa yerli otomobil için biçilmiş bir kaftan. İnşallah böyle büyük bir proje Samsun'da vücut bulur" diyerek yerli otomobilin Samsun'da yapılması için girişimde bulunduklarını belirtti.

"Karla mücadeleye hazırız"

Kış şartlarının Samsun'da yavaş yavaş hakimiyetini gösterdiğini de belirten Başkan Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda karla mücadelede etkili çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak üzere yapılacak tüm çalışmaları ortaya koyacağız. Karla mücadele çalışmalarına küçümsenmeyecek kadar çok para harcıyoruz. O yüzden her zaman önceliğimiz aciliyeti olan kritik noktalarda. Hamile, hasta, yaşlı birisi için ekiplerimizi her zaman arayın. Ama lütfen bizi keyfi olarak çağırmayın. Yaktığımız mazota yazık olur" şeklinde konuştu.