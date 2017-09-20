Yılmaz, Diyarbakır’da İncelemelerde Bulundu

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bölgede canlılığın olduğunu belirterek, bu canlılığın en üst noktalara taşınması...

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bölgede canlılığın olduğunu belirterek, bu canlılığın en üst noktalara taşınması gerektiğini ifade etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a geldi. Beraberindeki AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu ile birlikte valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret eden Yılmaz, İçkale'de incelemelerde bulunup, organize sanayi bölgesini gezdi. Burada fabrika ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz, yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra, yatırımcılarla toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karavil, Diyarbakır'ın hızlı bir şekilde geliştirilmesi için önceliğin turizme verilmesi gerektiğini belirterek, "İç turizm, dış turizm bizim buraya çekmemiz lazım. İkincisi tarımı biz nasıl sanayileştirebiliriz. Onun için biz gıda ihtisasını kurmak istiyoruz. Gıda İhtisas OSB'sinin acil olarak kurulması gerekiyor. O da bizim için büyük bir ihtiyaçtır. İkincisi tekstil yeri kuracağız. Bizim şuandaki barajlarımız bitmek üzere bu araziler de sulamaya geçtiği takdirde bizim pamuk rezervlerimizi çok yükseltebiliriz. Onun için buna da son derece önem verilmesi lazım" dedi.

"Gençlik en temel servetimiz"

Sanayinin meselelerini konuşmak için OSB'yi ziyaret ettiklerini ifade eden Yılmaz, tüm yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyük başarı sağladığını belirtti. Yılmaz, "Bu kadar olumsuzluklara rağmen 2002-2016 döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 5,7 gibi ortalama bir büyüme sağladı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bu krizlere, birçok soruna rağmen ortalama büyümemiz 2002-2016 döneminde yüzde 5,7. Geçen sene o hain darbe girişimine rağmen yüzde 3,2 bir büyüme gösterdi ekonomimiz. Sadece o darbenin yaşandığı çeyrekte yüzde 0,8 bir küçülme oldu. Hemen ardından izleyen çeyrekte yüzde 4'ün üzerinde ekonomimiz büyüdü. Bu senenin ilk çeyreğinde 5,2, ikinci çeyreğinde 5,1 olmak üzere yüzde 5'in üzerinde büyümelerle devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bölgede canlılık var"

Bölgede de canlılık olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tesislerde iş adamlarımıza sorduğumda gördüm buralarda gerçekten bir canlılık var. Firma bazında da bunu görüyorsunuz. Geçen yıl ile mukayese edin dediğimizde birçok firma, "Daha iyi durumdayız daha çok ihracat yapıyoruz" diyorlar. Bu gerçekten sevindirici. Bölgesel olarak bakıldığında bir canlılığın olduğunu görüyoruz ama bunu en daha üst noktalara elbette taşımamız lazım. Diyarbakır özelinde bakacak olursak cenabı Allah Diyarbakır'a kalkınması için bütün nimetlerini vermiş. Eksik olan bir şey yok. Genç nüfus diyorsak çok ciddi bir genç nüfus var. En büyük servetimiz bu. Bu nüfusu biz iyi yetiştirebilirsek, iyi bir eğitimle, iyi bir zihniyetle donanımlı bir hale getirebilirsek bütün sorunlarımızın bence anahtarı bu."